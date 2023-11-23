Турецкая разведка спасла из лап "Моссада" хакера, взломавшего "Железный купол"

Турецкое Национальное управление разведки спасло палестинского хакера, который взломал систему "Железный купол" — с ним хотели расправиться агенты "Моссада", сообщает местная газета Sabah.

По данным издания, в 2015–2016 годах хакер Омар на время вывел из строя систему "Железный купол". В 2020-м он прибыл в Турцию через Египет, после чего им заинтересовалась израильская разведка "Моссад", которая якобы пыталась предложить мужчине работу, но тот никак не соглашался. В итоге на него вышли турецкие спецслужбы и предупредили, что покидать Турцию лучше не стоит.

Несмотря на предупреждение, в сентябре прошлого года Омар запланировал двухнедельный отпуск в Малайзии, где был похищен агентами "Моссада". Они допрашивали хакера на протяжении полутора суток, пока его не спасла турецкая разведка. Стамбульские сотрудники до этого предусмотрительно поставили на его телефон приложение, способное показывать местонахождение даже в отключённом режиме. Именно оно помогло вызволить Омара из рук израильских агентов.

В результате спецоперации малайзийских коллег хакера освободили, а 11 человек были задержаны. После инцидента мужчину вернули в Турцию, где он до сих пор живёт под охраной и в безопасном месте.