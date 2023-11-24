На платформах LIFE вышла заключительная серия проекта "Новый мир"

В ноябре вышел фильм про Китай проекта "Новый мир", он появился в соцсетях LIFE и на единой платформе, где можно найти все серии цикла и путевые заметки. Журналисты собрали множество уникальных фактов о стране, а также историй о том, как российские реалии интегрируются в повседневную жизнь жителей Китая.

Тизер эксклюзивного проекта "Новый мир". Видео © LIFE

Как отметил председатель всероссийской общественной организации "Российско-азиатский Союз промышленников и предпринимателей" Виталий Манкевич, проект "Новый мир" — это отличная возможность показать, как развивается и будет развиваться мировая экономика в новых реалиях стремительного поворота на Восток.

"В этом году мы, похоже, преодолеем предыдущий рекорд по товарообороту с КНР, и фильм "Новый мир. Китай" наглядно покажет, как это достигается. РАСПП — ведущая российская платформа для взаимодействия с Китаем, поэтому мы рады были помочь в организации съёмок", — сказал он.

В свою очередь, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковец заявил о возможности совместного творчества с компаниями из стран БРИКС. По его словам, студия ещё год назад переориентировалась на восточные государства.

"Сейчас мы изучаем потенциал и возможности друг друга, чтобы в будущем развивать совместное производство контента, в котором нужно объединять наши сильные стороны. Например, в России есть талантливые аниматоры и интересные идеи, а у Китая и Индии — хорошие производственные мощности. Проект "Новый мир" показывает нам, что сотрудничество с дружественными странами обладает множеством возможностей", — отметил Машковец.

Всего в спецпроект "Новый мир" входят шесть документальных фильмов. Они рассказывают о странах — партнёрах России: Китае, Индии, Белоруссии, Бразилии, Сербии и Южно-Африканской Республике — о том, чем живут местные жители, что знают о России, как относятся к россиянам и каким видят наше совместное будущее. Цель проекта — показать, что в современных условиях наша страна играет ключевую роль на международной арене, а среди её партнёров — экономически развитые державы. Этот союз сложился исторически из стран, у которых есть независимое мнение и которые готовы играть по своим правилам.

В спецпроекте LIFE серии "Нового мира" сопровождают путевые заметки журналистов. Чтобы создать объёмную картину и всестороннее представление о современной внешнеполитической ситуации, они пообщались с представителями культуры, местными жителями и политиками. Все серии документального цикла "Новый мир" можно увидеть на единой платформе сайта LIFE. Кстати, уже совсем скоро планируется новый сезон.