Друг найденного мёртвым в Индии актёра Белецкого рассказал подробности загадочной трагедии

У погибшего в Индии российского актёра Максима Белецкого обнаружили черепно-мозговую травму, а сам артист незадолго до смерти сообщал, что в ближайшем будущем собирается вернуться в Россию. Об этом рассказал друг Белецкого Александр, отметив, что не верит в версию индийских правоохранителей о том, что погибший россиянин и его подруга Анна Ранцева могли погибнуть из-за передозировки наркотиков.

"Максима хорошо знал, мы вместе с ним играли в театре, а также организовали собственную группу. Потом мы с ним уехали в Крым, а там наши пути разошлись. Я уехал к себе в город, а он остался там, но потом улетел в Индию вместе с Аней, как я понимаю. Конечно, вся эта новость стала для меня, да и для всех, шоком", — сообщил Александр в беседе с "Газетой.ru".

Собеседник издания отметил, что близкие Белецкого надеялись на его возвращение в Россию, тем более что актёр сам сообщил, что собирается скоро приехать. Александр добавил, что его погибший друг баловался курением марихуаны, но не представляет, как бы это могло стать причиной гибели. А недавно от мамы артиста он узнал, что у Белецкого нашли черепно-мозговую травму.

Полиция обнаружила обнажённые тела 37-летнего Белецкого и его 21-летней подруги Ранцевой в бассейне с горячими источниками в населённом пункте Тенгри. Неподалёку лежали их телефоны и паспорта, а ещё две записки с просьбой отправить вещи покойных туристов их родственникам в Россию через посольство.

Предварительная версия индийской полиции не исключает двойного убийства. При этом из-за наличия предсмертных записок правоохранители допускают, что причиной трагедии мог стать суицид, а также не исключают, что всё могло случиться из-за передозировки наркотиков. Посольство РФ проинформировано о происшествии.