Жители Петербурга смогут обменяться ёлочными игрушками на улицах города
2 декабря в Санкт-Петербурге состоится волонтёрская акция "Новогодний шеринг". Жители города смогут принести свои старые ёлочные игрушки, чтобы они обрели новых хозяев. Все участники мероприятия смогут бесплатно забрать себе понравившиеся украшения.
Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", на акцию можно принести любые небьющиеся игрушки, фигурки, новогодний декор или наклейки на окна, а также гирлянду и мишуру. Бартеру также подлежат праздничная упаковочная бумага, пакеты и венки.
Волонтёры, организовавшие мероприятие, попросили приносить хорошие игрушки, которые не стыдно повесить на ёлку. "Новогодний шеринг" пройдёт одновременно с акцией по сбору вторсырья "РазДельный сбор". Информацию о мероприятии можно найти на сайте организации.
А ранее Лайф писал, что для отдыха в период с 23 декабря 2023 по 14 января 2024 года россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург. По некоторым данным, в этом году они совершили на 10% больше бронирований отелей на новогодние праздники, чем в прошлом. Средняя стоимость брони по России составила 6,05 тысячи рублей, а это на 12% больше, чем год назад.
ТАСС / Донат Сорокин