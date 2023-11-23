Жители Петербурга смогут обменяться ёлочными игрушками на улицах города

Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", на акцию можно принести любые небьющиеся игрушки, фигурки, новогодний декор или наклейки на окна, а также гирлянду и мишуру. Бартеру также подлежат праздничная упаковочная бумага, пакеты и венки.

А ранее Лайф писал, что для отдыха в период с 23 декабря 2023 по 14 января 2024 года россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург. По некоторым данным, в этом году они совершили на 10% больше бронирований отелей на новогодние праздники, чем в прошлом. Средняя стоимость брони по России составила 6,05 тысячи рублей, а это на 12% больше, чем год назад.