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Опубликовано 23 ноября 2023, 15:29

Медведев распорядился наладить массовое производство недорогих дронов в России

Бои в зоне СВО показали, что в рамках конфликта лучшим образом себя показывает применение большого количества недорогих беспилотников, в связи с чем необходимо в кратчайшие сроки наладить их массовое производство в России. Такое распоряжение отдал зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в столичном индустриальном парке "Руднево".

"Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали", — отметил зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что ход боестолкновений продемонстрировал высокую эффективность использования большого количества недорогих дронов на тактическом уровне. А поскольку в Российской Федерации раньше не было массового производства такой техники, его налаживание в самые сжатые сроки является одной из задач отечественной промышленности.

Медведев анекдотом про русский танк высмеял власти Финляндии
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Ранее Медведев обвинил Запад в стремлении установить цифровую диктатуру. По его словам, США и Европа решили воспользоваться тем, что у них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
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