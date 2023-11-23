В Подмосковье 4-летняя девочка скончалась из-за вспыхнувшего на ней платья

В Подмосковье у четырёхлетней девочки от кухонной плиты загорелось платье, когда её мама отвлеклась. Две недели врачи боролись за жизнь маленькой пациентки, но сегодня утром она скончалась из-за многочисленных ожогов.

11 ноября маленькая Настя была с 26-летней матерью в их квартире в деревне Павлищево (под Можайском). Когда мама отошла, девочка залезла на табуретку рядом с плитой, на которой закипал чайник. Платье загорелось моментально, сообщает SHOТ.

Настю госпитализировали с ожогами 72% тела. На вертолёте её доставили в ожоговое отделение люберецкой больницы. Она была на ИВЛ. Врачи боролись за жизнь малышки две недели и планировали перевезти в Москву, но не успели. Сегодня утром девочка скончалась. Полиция начала проверку. Семья на учёте не состояла.