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23 ноября, 15:50

В Подмосковье 4-летняя девочка скончалась из-за вспыхнувшего на ней платья

В Подмосковье у четырёхлетней девочки от кухонной плиты загорелось платье, когда её мама отвлеклась. Две недели врачи боролись за жизнь маленькой пациентки, но сегодня утром она скончалась из-за многочисленных ожогов.

11 ноября маленькая Настя была с 26-летней матерью в их квартире в деревне Павлищево (под Можайском). Когда мама отошла, девочка залезла на табуретку рядом с плитой, на которой закипал чайник. Платье загорелось моментально, сообщает SHOТ.

Настю госпитализировали с ожогами 72% тела. На вертолёте её доставили в ожоговое отделение люберецкой больницы. Она была на ИВЛ. Врачи боролись за жизнь малышки две недели и планировали перевезти в Москву, но не успели. Сегодня утром девочка скончалась. Полиция начала проверку. Семья на учёте не состояла.

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Ранее Лайф сообщал, что четыре ребёнка погибли в результате пожара в жилом доме в городе Ковылкино в Мордовии. Как пишут местные паблики, погибшим детям было от пяти месяцев до пяти лет. Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования семье погибших и пообещал оказать им помощь с жильём.

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t.me / SHOT

Александра Мышляева
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