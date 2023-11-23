Бизнес-омбудсмен Москвы: Мы умеем доказывать, что иногда чиновники не правы 23 ноября, 16:08 телеграм-канал "Омбудсмен Москвы Татьяна Минеева"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева подвела итоги работы за год и первую пятилетку, подчеркнув, что бизнес-сообщество и власть находятся в диалоге, и предпринимателям всё чаще удаётся восстановить свои права. Об этом Минеева рассказала по итогам III Форума бизнес-омбудсмена Москвы.

"У нас много побед. За 5 лет 24 000 обращений было, и каждое третье — то, где мы победили систему, где права предпринимателей были восстановлены. А за последний год 2 400 обращений поступило, и каждое второе — 50% — власть нас слышит. Это говорит о том, что диалог между бизнесом и властью есть. Мы умеем доказывать, что иногда чиновники не правы", — подчеркнула Минеева.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева подвела итоги работы за год. Видео © LIFE

По словам бизнес-омбудсмена, в ходе форума все стороны не только подвели итоги работы, но и наметили планы: "вызовы предпринимательских сообществ мы слышим, наша задача — чтобы власть услышала то, что говорит бизнес".

А в октябре в Москве прошёл бизнес-завтрак с омбудсменом по защите прав предпринимателей в столице Татьяной Минеевой. Главной темой мероприятия стали особенности обязательной маркировки рекламы и ответственность за нарушения в этой сфере.

Авторы Александра Вишнякова