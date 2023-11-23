Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз и уехали на одном "аурусе"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске. Кадры встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера. Судя по всему, беседа проходила в дружеской, но достаточно деловой атмосфере. Главы двух государств даже обменялись документами из папок, которые прихватили на встречу.

Путин и Лукашенко прихватили документы на встречу в формате "с глазу на глаз". Фото © t.me / Пул Первого

А продолжилась беседа в автомобиле. Путин и Лукашенко покинули Дворец независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на одном "аурусе", а по дороге обсудили дела.

Путин и Лукашенко продолжили обсуждать дела во время поездки на "аурусе". Видео © t.me / Пул Первого