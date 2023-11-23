Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз и уехали на одном "аурусе"
"Пул Первого": Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз после саммита ОДКБ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске. Кадры встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера. Судя по всему, беседа проходила в дружеской, но достаточно деловой атмосфере. Главы двух государств даже обменялись документами из папок, которые прихватили на встречу.
Путин и Лукашенко прихватили документы на встречу в формате "с глазу на глаз". Фото © t.me / Пул Первого
А продолжилась беседа в автомобиле. Путин и Лукашенко покинули Дворец независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на одном "аурусе", а по дороге обсудили дела.
Путин и Лукашенко продолжили обсуждать дела во время поездки на "аурусе". Видео © t.me / Пул Первого
Как ранее сообщал Лайф, на саммит ОДКБ в Минске сегодня собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян, за что его сурово пожурил белорусский лидер. Кроме того, Александр Лукашенко назвал абсурдными упрёки в размещении на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Он напомнил, что Минск никому не угрожает.