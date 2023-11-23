Магазины Desport, которые заменят Decathlon, могут открыться в конце ноября

Открытие первых магазинов по продаже спортивных товаров Desport, которые заменят покинувший Россию Decathlon, планируется на последнюю неделю ноября – начало декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

"Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября – в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируется к открытию около 30 магазинов до конца года", — сообщил Евтухов, добавив, что первые магазины будут открываться без спешки, постепенно и по мере того, как будет формироваться ассортимент и поступать товары.