Магазины Desport, которые заменят Decathlon, могут открыться в конце ноября
Замглавы Минпромторга Евтухов: Первые магазины Desport откроются в конце ноября
Открытие первых магазинов по продаже спортивных товаров Desport, которые заменят покинувший Россию Decathlon, планируется на последнюю неделю ноября – начало декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.
"Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября – в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируется к открытию около 30 магазинов до конца года", — сообщил Евтухов, добавив, что первые магазины будут открываться без спешки, постепенно и по мере того, как будет формироваться ассортимент и поступать товары.
Напомним, в конце октября стало известно о том, что компания АРМ, выкупившая бизнес в России у спортивного ретейлера Decathlon, открывает в стране новую сеть магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты планировали открыть уже в декабре.
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