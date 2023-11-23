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23 ноября, 18:27

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства РУСАДА, сообщается на официальном сайте суда.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли 18 ноября сообщал, что организация передала дело в CAS. Срок его рассмотрения составит от шести до 12 месяцев.

WADA обратится в CAS из-за несогласия РУСАДА с решением по статусу соответствия

WADA обратится в CAS из-за несогласия РУСАДА с решением по статусу соответствия

Напомним, 22 сентября WADA заявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября РУСАДА направило официальное уведомление во всемирное агентство о несогласии.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александра Мышляева
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