Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу РУСАДА
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства РУСАДА, сообщается на официальном сайте суда.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли 18 ноября сообщал, что организация передала дело в CAS. Срок его рассмотрения составит от шести до 12 месяцев.
Напомним, 22 сентября WADA заявило, что РУСАДА не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября РУСАДА направило официальное уведомление во всемирное агентство о несогласии.
ТАСС / Михаил Джапаридзе