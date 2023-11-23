Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства РУСАДА, сообщается на официальном сайте суда.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли 18 ноября сообщал, что организация передала дело в CAS. Срок его рассмотрения составит от шести до 12 месяцев.