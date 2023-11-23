Кабмин продлил квоты на вывоз минеральных удобрений из РФ до 31 мая 2024 года
Кабмин РФ продлил до 31 мая 2024 года квоты на вывоз минеральных удобрений из Российской Федерации. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть копия документа.
Инициатива нацелена на обеспечение достаточных объёмов удобрений на внутрироссийском рынке. Общий объём экспортной квоты составит около 17 миллионов тонн, из которых 9,8 миллиона — азотные удобрения, а 7,1 миллиона — сложные удобрения.
В октябре российский МИД сообщил о том, что в портах Латвии, Эстонии и Бельгии удерживается свыше 96 тысяч тонн удобрений, которые предназначены для нуждающихся государств. Дипломатическое ведомство России напомнило о том, что в рамках меморандума между Россией и Организацией Объединённых Наций (ООН) по нормализации отечественного сельхозэкспорта, который действует до 2025 года, Москва ещё 7 сентября 2022 года предложила благотворительную поставку беднейшим государствам в 262 тысячи тонн минеральных удобрений, которые были заблокированы в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.
ТАСС / Эрик Романенко