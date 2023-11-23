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23 ноября, 19:21

Мужчина в Новой Москве вырастил в контейнере огромного опарыша, и он рвётся на волю

Житель Новой Москвы показал выращенную дома до гигантских размеров личинку жука

<p>Огромная личинка жука, взращённая жителем Москвы. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/captain.sharky" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Раков</a></p>

Огромная личинка жука, взращённая жителем Москвы. Обложка © VK / Сергей Раков

Житель Новой Москвы откормил у себя дома личинку жука, размеры которой могут не только удивить, но и напугать особо впечатлительных. Своего необычного питомца мужчина показал на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Думаете, у вас в семье сложные проблемы? Как бы не так. Проблема у меня, и называется она "гигантский опарыш хочет странного". Вроде и окуклиться рановато ему, и всё есть: перегной, корм, даже суглинка кусок для творчества. Но нет. Он висит и грызёт решётку", написал личинковладелец, задавшись вопросом, нормально ли такое поведение.

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Юрий Лысенко
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