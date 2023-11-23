Мужчина в Новой Москве вырастил в контейнере огромного опарыша, и он рвётся на волю

Житель Новой Москвы откормил у себя дома личинку жука, размеры которой могут не только удивить, но и напугать особо впечатлительных. Своего необычного питомца мужчина показал на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Думаете, у вас в семье сложные проблемы? Как бы не так. Проблема у меня, и называется она "гигантский опарыш хочет странного". Вроде и окуклиться рановато ему, и всё есть: перегной, корм, даже суглинка кусок для творчества. Но нет. Он висит и грызёт решётку", — написал личинковладелец, задавшись вопросом, нормально ли такое поведение.