Группа распадается: Чонгук стал четвёртым из BTS, кто отправился в армию

Вокалист южнокорейской K-pop-группы BTS Чонгук обратился к поклонникам перед отправкой в армию. 26-летний певец попрощался с фанатами, назвав предстоящую службу "новым путешествием", которое начнётся уже в декабре.

"Я оставляю вас ненадолго, чтобы служить в армии. Когда я делюсь этой новостью, с одной стороны, я чувствую тяжесть, а с другой стороны, у меня драгоценные воспоминания с АРМИ (фанатами BTS. — Прим. Лайфа), поэтому моё сердце согревается", — написал Чонгук в соцсетях.

В BTS уточнили, что вокалист будет проходить обязательную службу вместе с другими солистами бой-бенда в лице RM, Чимина и Ви. Музыкальный лейбл призвал поддерживать своих участников, пока они в армии.