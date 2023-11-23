Регион

Уведомления отключены

23 ноября, 20:05

Группа распадается: Чонгук стал четвёртым из BTS, кто отправился в армию

Вокалист BTS Чонгук попрощался с фанатами перед службой в южнокорейской армии

<p>Участник группы BTS Чонгук. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/BTS_Junngkook/status/1726588868374446115/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jungkook</a></p>

Участник группы BTS Чонгук. Обложка © X / Jungkook

Вокалист южнокорейской K-pop-группы BTS Чонгук обратился к поклонникам перед отправкой в армию. 26-летний певец попрощался с фанатами, назвав предстоящую службу "новым путешествием", которое начнётся уже в декабре.

"Я оставляю вас ненадолго, чтобы служить в армии. Когда я делюсь этой новостью, с одной стороны, я чувствую тяжесть, а с другой стороны, у меня драгоценные воспоминания с АРМИ (фанатами BTS. — Прим. Лайфа), поэтому моё сердце согревается", — написал Чонгук в соцсетях.

В BTS уточнили, что вокалист будет проходить обязательную службу вместе с другими солистами бой-бенда в лице RM, Чимина и Ви. Музыкальный лейбл призвал поддерживать своих участников, пока они в армии.

Джей-Хоуп из BTS уходит в армию

Джей-Хоуп из BTS уходит в армию

Напомним, что первым из K-pop-группы около года назад в армию отправился Чин. Проводить певца на службу приехали журналисты, фанаты и коллеги.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • bts
  • Южная Корея
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров