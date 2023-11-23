Папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил предложение о встрече от папы римского Франциска. Обсудить насущные вопросы понтифик собирается в Объединённых Арабских Эмиратах, поделился с РИА "Новости" председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Глава ВСС подчеркнул, что встреча священнослужителей может пройти 1 декабря или 31 ноября в Абу-Даби или Дубае. Последний в начале зимнего месяца станет местом проведения конференции по изменению климата.

"Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", — отметил Севастьянов.