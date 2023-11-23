Четверо детей отравились угарным газом от печи в Шахтенках Ростовской области

Четверо несовершеннолетних скончались в результате несчастного случая в хуторе Шахтенки Ростовской области. Дети отравились угарным газом, который пошёл от растопленной печи. О смертельном инциденте рассказали в МЧС РФ.

"Детей шести, семи, десяти и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Угарный газ пошёл от печи", — гласит сообщение ведомства.

В министерстве напомнили, что угарный газ нельзя увидеть и почувствовать, так как он не имеет ни запаха, ни цвета. Также МЧС призвало не оставлять детей одних вместе с неисправными печами и посоветовало чаще очищать дымоход.