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23 ноября, 20:55

Четверо детей отравились угарным газом от печи в Шахтенках Ростовской области

Четверо несовершеннолетних скончались в результате несчастного случая в хуторе Шахтенки Ростовской области. Дети отравились угарным газом, который пошёл от растопленной печи. О смертельном инциденте рассказали в МЧС РФ.

"Детей шести, семи, десяти и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Угарный газ пошёл от печи", — гласит сообщение ведомства.

В министерстве напомнили, что угарный газ нельзя увидеть и почувствовать, так как он не имеет ни запаха, ни цвета. Также МЧС призвало не оставлять детей одних вместе с неисправными печами и посоветовало чаще очищать дымоход.

В Подмосковье 4-летняя девочка скончалась из-за вспыхнувшего на ней платья

В Подмосковье 4-летняя девочка скончалась из-за вспыхнувшего на ней платья

А в минувшую субботу в Саратове из-за несчастного случая умер четырёхлетний мальчик. Он случайно задушил себя шнурком, когда играл с котом.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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