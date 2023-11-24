В Махачкале 21-летний водитель сбил двух девочек, одна из них скончалась

Две девочки — девяти и десяти лет — попали под колёса внедорожника в Махачкале в пятницу вечером. От полученных травм одна из несовершеннолетних скончалась, другую госпитализировали в критическом состоянии. О происшествии рассказали в МВД по Республике Дагестан.

По данным полиции, за рулём Hyundai ix35 находился 21-летний местный житель. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель не успел среагировать на пешеходов, которые неожиданно выбежали на проезжую часть вне зебры. Владелец иномарки заявил, что пытался избежать столкновения, однако все усилия оказались тщетными. По словам участника ДТП, скорость он не превышал.

Две девочки оказались под колёсами внедорожника в Махачкале. Видео © t.me / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА Дагестана

"В результате ДТП одна из девочек от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с различными травмами доставлена в медучреждение. Состояние ребёнка оценивается как критическое", — поделились в региональном МВД.