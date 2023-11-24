На Украине наказали признавшуюся в ненависти к полякам гимнастку

Бронзового призёра чемпионатов Европы и мира по художественной гимнастике Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике за негативное высказывание в адрес Польши. Об этом сообщила Tribuna.com.

После выступления на международных соревнованиях "Варшавская осень" и проведения мастер-класса в столице республики 20-летняя гимнастка написала в соцсети, что всей душой ненавидит Польшу, "а больше всего — живущих тут людей".

"Наша задача — показывать миру, что украинцы — зрелый, состоятельный, мудрый народ, достойный быть полноправным членом цивилизованного общества. В этих условиях публичный эмоциональный месседж, который позволила себе бывшая член национальной сборной, вреден для нашей страны, недопустим и не может остаться без нашей реакции", — процитировал портал слова и.о. министра молодёжи и спорта Украины Матвея Бидного.

В отношении Никольченко было открыто дисциплинарное производство. Позже спортсменка извинилась, объяснив свои слова психологическим срывом.