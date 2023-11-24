ЦАХАЛ показала видео с ликвидацией ещё одного командира ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по высшему командованию военно-морских сил ХАМАС. В операции по ликвидации высокопоставленных членов палестинского движения была задействована авиация.

"Истребители ЦАХАЛ убили Амара Абу Джалалу, командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе, а также ещё одного представителя военно-морских сил ХАМАС", — написала пресс-служба ЦАХАЛ, подкрепив заявление видеозаписью.

Ликвидация Амара Абу Джалалы. Видео © t.me / Israel Defense Forces

Также в израильской армии раскрыли, за какое направление отвечал ликвидированный член ХАМАС. Он руководил подготовкой терактов на море, подчеркнула пресс-служба.