Израиль раскрыл, сколько ещё продлится операция в Газе

Боевые действия в Газе продолжатся ещё минимум два месяца, а пауза, прописанная в соглашении по освобождению удерживаемых заложников в анклаве, будет короткой, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается ещё два месяца боевых действий", — заявил министр на встрече с военными спецподразделений израильских ВМС, пишет портал Ynet.