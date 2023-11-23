Израиль раскрыл, сколько ещё продлится операция в Газе
МО Израиля: Операция в Газе продлится минимум 2 месяца, пауза в боях будет краткой
Боевые действия в Газе продолжатся ещё минимум два месяца, а пауза, прописанная в соглашении по освобождению удерживаемых заложников в анклаве, будет короткой, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
"Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается ещё два месяца боевых действий", — заявил министр на встрече с военными спецподразделений израильских ВМС, пишет портал Ynet.
Как уже сообщал Лайф, гуманитарное перемирие в Газе начнётся 24 ноября в семь утра по местному времени (восемь утра по Москве). До этого власти Израиля одобрили сделку с ХАМАС, согласно которой планируется освободить еврейских граждан из Газы в обмен на палестинских заключённых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия приветствует соглашение о гумпаузе, а также отмечает особые усилия Катара в переговорном процессе с обеими сторонами.
ТАСС / АР / CHRISTOPHE PETIT TESSON