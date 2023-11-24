МЧС решило позаботиться о россиянах, переживших стрессовую ситуацию

Россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предложено предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом информирует РБК со ссылкой на разработанные Министерством чрезвычайных ситуаций изменения в Трудовом кодексе.

Поправки могут быть рассмотрены 24 ноября на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Необходимость их принятия ведомство объясняет тем, что после стихийных бедствий или техногенных аварий гражданам необходимо свободное время, чтобы восстановить документы, решить семейно-бытовые и иные вопросы. Для получения данной льготы пострадавшие должны будут предоставить соответствующие справки от органов местного самоуправления.

"Реализация указанных направлений повысит социальную защищённость граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности", — считают в министерстве.