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24 ноября, 00:30

МЧС решило позаботиться о россиянах, переживших стрессовую ситуацию

РБК: МЧС предложило предоставлять россиянам после ЧС оплачиваемый выходной

Россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предложено предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом информирует РБК со ссылкой на разработанные Министерством чрезвычайных ситуаций изменения в Трудовом кодексе.

Поправки могут быть рассмотрены 24 ноября на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Необходимость их принятия ведомство объясняет тем, что после стихийных бедствий или техногенных аварий гражданам необходимо свободное время, чтобы восстановить документы, решить семейно-бытовые и иные вопросы. Для получения данной льготы пострадавшие должны будут предоставить соответствующие справки от органов местного самоуправления.

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"Реализация указанных направлений повысит социальную защищённость граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит своевременно решать семейно-бытовые вопросы и обеспечит необходимыми возможностями для восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности", — считают в министерстве.

Ранее Лайф писал, что Правительство России не поддержало регулирование цен на бензин. В материалах законопроекта не нашли анализа и оценки влияния данных мер на розничные рынки топлива.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Лариса Сафронова
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