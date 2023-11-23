Правительство России не поддержало регулирование цен на бензин

Правительство России не поддержало законопроект об установлении предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель, пишет газета "Известия" со ссылкой на отрицательный отзыв кабмина.

Так, проект подготовило Министерство экономического развития, в официальном письме которого значится, что документ был рассмотрен "в рамках подготовки на него проекта официального отзыва правительства, в соответствии с которым законопроект не поддерживается".

В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко подтвердили подготовку отзыва, добавив, что документ ещё готовится. Из проекта следует, что инициативу не поддержали регуляторы, а в его материалах не нашли анализа и оценки влияние данных мер на розничные рынки топлива.

Напомним, законопроект об установлении Правительством России предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель и порядка данного механизма был внесён в Госдуму текущей осенью. Соответствующие изменения планировалось внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".