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23 ноября, 05:35

Правительство России не поддержало регулирование цен на бензин

"Известия": Кабмин не поддержал регулирование цен на дизель и бензин

Правительство России не поддержало законопроект об установлении предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель, пишет газета "Известия" со ссылкой на отрицательный отзыв кабмина.

Так, проект подготовило Министерство экономического развития, в официальном письме которого значится, что документ был рассмотрен "в рамках подготовки на него проекта официального отзыва правительства, в соответствии с которым законопроект не поддерживается".

В свою очередь в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко подтвердили подготовку отзыва, добавив, что документ ещё готовится. Из проекта следует, что инициативу не поддержали регуляторы, а в его материалах не нашли анализа и оценки влияние данных мер на розничные рынки топлива.

Напомним, законопроект об установлении Правительством России предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель и порядка данного механизма был внесён в Госдуму текущей осенью. Соответствующие изменения планировалось внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".

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Лайф писал, что в начале ноября Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в России стабилизировались розничные цены на бензин, чего удалось достичь благодаря корректировке биржевой стоимости топлива. Орган нашёл нарушения закона в сфере реализации топлива в 14 регионах страны. А 17 ноября правительство отменило временный запрет на экспорт бензина из РФ.

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Эрик Романенко / ТАСС

Матвей Константинов
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