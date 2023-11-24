Жара на юге: Города-миллионники России ожидают снежные и дождливые выходные

Крупнейшие города России окажутся в объятиях снежных осадков в ближайшие выходные. Самые суровые заморозки ожидаются в Санкт-Петербурге, Омске и Иркутске, где столбики термометров опустятся до восьми градусов ниже нуля. А вот жителям Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону погода подготовила почти летнюю температуру в плюс 11–20 градусов.

По данным "Яндекс.Погоды", снегоуборочная техника 25 ноября пригодится Воронежу, Нижнему Новгороду, Красноярску, Казани, Самаре, Уфе, Челябинску, Петербургу, Москве и ещё пяти городам-миллионникам. К воскресенью в некоторых из них осадки прекратятся или сменятся на дождь. А вот в южных регионах к плюсовой температуре добавятся ливни, которые с чуть меньшей интенсивностью продолжатся и на следующий день.

Москву же суббота встретит двумя градусами ниже нуля и небольшим снегом. С утра скорость ветра составит три метра в секунду, но к вечеру воздушные массы успокоятся. 26 ноября в столице ожидается небольшое похолодание.