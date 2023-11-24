СК возбудил уголовное дело после гибели четверых детей в хуторе под Ростовом

Уголовное дело возбуждено в Красносулинском районе Ростовской области по факту гибели четверых детей, отравившихся угарным газом. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Расследование открыто по части третьей статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В ведомстве уточнили, что на момент случившегося родителей погибших в доме не было. Назначено проведение необходимых экспертиз.