СК возбудил уголовное дело после гибели четверых детей в хуторе под Ростовом
Правоохранители в доме, где от угарного газа погибли четверо детей. Обложка © t.me / Ростовский Следком
Уголовное дело возбуждено в Красносулинском районе Ростовской области по факту гибели четверых детей, отравившихся угарным газом. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Расследование открыто по части третьей статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В ведомстве уточнили, что на момент случившегося родителей погибших в доме не было. Назначено проведение необходимых экспертиз.
Напомним, трагедия произошла в хуторе Шахтенки. Дети в возрасте шести, семи, десяти и 15 лет отравились угарным газом, который пошёл от растопленной печи.