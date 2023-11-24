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Регион
Опубликовано 24 ноября 2023, 03:58

В Госдуме выступили за здравый подход к ограничениям по сезонным вирусам

Депутат Куринный: Не стоит вводить ковидные ограничения на федеральном уровне

Сезонные антиковидные ограничения вводить на федеральном уровне не имеет смысла. В тех регионах, где превышен эпидемиологический порог, у властей есть отработанный набор мер. Об этом "Ленте.ру" заявил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Поэтому возможно применение масочного режима и ограничение массовых мероприятий. Масочный режим можно вводить в медицинских учреждениях, можно распространять его в общественном транспорте — всё зависит от уровня заболеваемости", — считает парламентарий.

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Это же относится к любой респираторной инфекции, в том числе гриппу. Ничего сверхъестественного не требуется, уверен Куринный.

А ранее в оперштабе сообщили, что заболеваемость CoViD-19 в России за неделю увеличилась на 38,4%. Рост количества пациентов отмечен в 82 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Лариса Сафронова
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