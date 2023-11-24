В Госдуме выступили за здравый подход к ограничениям по сезонным вирусам
Депутат Куринный: Не стоит вводить ковидные ограничения на федеральном уровне
Сезонные антиковидные ограничения вводить на федеральном уровне не имеет смысла. В тех регионах, где превышен эпидемиологический порог, у властей есть отработанный набор мер. Об этом "Ленте.ру" заявил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
"Поэтому возможно применение масочного режима и ограничение массовых мероприятий. Масочный режим можно вводить в медицинских учреждениях, можно распространять его в общественном транспорте — всё зависит от уровня заболеваемости", — считает парламентарий.
Это же относится к любой респираторной инфекции, в том числе гриппу. Ничего сверхъестественного не требуется, уверен Куринный.
А ранее в оперштабе сообщили, что заболеваемость CoViD-19 в России за неделю увеличилась на 38,4%. Рост количества пациентов отмечен в 82 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране.
ТАСС / Сергей Фадеичев