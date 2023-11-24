Спикер парламента Ливии оценил отношения с Россией

Отношения Москвы и Триполи в настоящий момент находятся на пике своего развития, считает спикер парламента Ливии Агила Салех. По словам зарубежного политика, Москва признаёт легитимность органов власти африканского государства, чем оказывает неоценимую помощь. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

Собеседник агентства напомнил, что Госдума РФ очень чётко высказалась в поддержку действующих ливийских властей. Это содействие сегодня как никогда необходимо стране, признался Салех.

"Отношения с Россией очень хорошие. Россия с самого начала поддерживает легитимность в Ливии, и, следовательно, отношения на самом высоком уровне, как любые отношения с дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев", — отметил политик.