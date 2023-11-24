"Накал растёт": Маск адресовал Европе тревожное предупреждение
Маск: Накал конфликта в Европе растёт с каждым месяцем
Американский миллиардер Илон Маск вновь предупредил Европу о надвигающейся гражданской войне. По мнению бизнесмена, ситуация усугубляется с опасной скоростью. Об этом он заявил, комментируя пост обозревателя Яна Майлза Чонга.
Тему скорого противостояния в европейских государствах малайзийский стример поднял в своих соцсетях. Он заявил, что регион в обозримом будущем охватит братоубийственная война. Маск поддержал высказывание блогера.
"Накал конфликта растёт с каждым годом, если не месяцем", — добавил Маск.
Ранее владелец соцсети X неоднократно обрекал Европу на внутренние столкновения. По мнению миллиардера, этот сценарий развернётся из-за миграционной политики местных властей.
Flickr / Thomas Hawk