"Накал растёт": Маск адресовал Европе тревожное предупреждение

Американский миллиардер Илон Маск вновь предупредил Европу о надвигающейся гражданской войне. По мнению бизнесмена, ситуация усугубляется с опасной скоростью. Об этом он заявил, комментируя пост обозревателя Яна Майлза Чонга.

Тему скорого противостояния в европейских государствах малайзийский стример поднял в своих соцсетях. Он заявил, что регион в обозримом будущем охватит братоубийственная война. Маск поддержал высказывание блогера.

"Накал конфликта растёт с каждым годом, если не месяцем", — добавил Маск.