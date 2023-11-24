В России нашли решение для нечитаемых этикеток продуктов питания

Многие россияне даже с хорошим зрением зачастую не могут рассмотреть мелкие надписи на этикетках продуктов питания в супермаркетах. Дабы исправить эту проблему, необходимо ввести минимально допустимый шрифт для ключевой информации о товаре, считает политолог Антон Орлов.

Обращение с соответствующим призывом директор Института исследования проблем современной политики направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. По мнению автора письма, посетители гипермаркетов регулярно просят окружающих помочь с прочтением той или иной информации на упаковках. Именно поэтому состав, дату изготовления, срок годности и остальные важные данные нужно выделить шрифтом большего размера, считает Орлов.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации, размещаемой на розничной таре (упаковке) продовольственной продукции", — приводит текст обращения RT.