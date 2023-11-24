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24 ноября, 03:52

В России нашли решение для нечитаемых этикеток продуктов питания

Политолог Орлов призвал к увеличению шрифта на этикетках продуктов питания в РФ

Многие россияне даже с хорошим зрением зачастую не могут рассмотреть мелкие надписи на этикетках продуктов питания в супермаркетах. Дабы исправить эту проблему, необходимо ввести минимально допустимый шрифт для ключевой информации о товаре, считает политолог Антон Орлов.

Обращение с соответствующим призывом директор Института исследования проблем современной политики направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. По мнению автора письма, посетители гипермаркетов регулярно просят окружающих помочь с прочтением той или иной информации на упаковках. Именно поэтому состав, дату изготовления, срок годности и остальные важные данные нужно выделить шрифтом большего размера, считает Орлов.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации, размещаемой на розничной таре (упаковке) продовольственной продукции", — приводит текст обращения RT.

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Ранее аналогичное предложение озвучила и партия ЛДПР. Члены политсилы внесли в Госдуму законопроект, который требует от фармкомпаний писать информацию о побочных эффектах от лекарств крупным шрифтом.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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