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24 ноября, 03:33

На юго-востоке Москвы горит трансформатор на электроподстанции

Пожар произошёл на территории московской электроподстанции "Чагино", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Горит здание трансформатора.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. По данным телеграм-канала Mash, для тушения отключена сеть в трансформаторе.

Горящий трансформатор на электроподстанции "Чагино". Видео © t.me / Что там в Москве?

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А ранее Лайф рассказывал, что на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве сгорели две машины. Эвакуация посетителей торгового центра не потребовалась.

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t.me / Что там в Москве?

Артур Лапсаков
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