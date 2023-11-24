На юго-востоке Москвы горит трансформатор на электроподстанции
Пожар произошёл на территории московской электроподстанции "Чагино", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Горит здание трансформатора.
Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. По данным телеграм-канала Mash, для тушения отключена сеть в трансформаторе.
Горящий трансформатор на электроподстанции "Чагино". Видео © t.me / Что там в Москве?
А ранее Лайф рассказывал, что на парковке ТЦ "Авиапарк" в Москве сгорели две машины. Эвакуация посетителей торгового центра не потребовалась.
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t.me / Что там в Москве?