Гастроэнтеролог назвала идеальный суп

Самым "правильным" супом является борщ, в нём идеальное сочетание питательных веществ. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная.

"Там есть и белок, и достаточное количество сложных углеводов в виде овощей, и клетчатка, он не высококалорийный. Что касается северных широт, там популярностью пользуются более жирные супы, потому что энергии нужно больше из-за температурного режима", — объяснила специалист.

Если говорить об овощных супах — там много клетчатки, стимулирующей работу кишечника, а также целый спектр витаминов, микроэлементов, минералов. Единственный минус — мало белка. А вот с пюреобразными супами врач посоветовала быть осторожнее: энергетически они вполне достаточны, но для кишечника вредно частое употребление протёртой пищи. Кроме того, в супе-пюре может не хватать клетчатки для развития микробиоты.