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24 ноября, 05:03

Гастроэнтеролог назвала идеальный суп

Диетолог Бережная перечислила достоинства и недостатки овощных супов и супов-пюре

Самым "правильным" супом является борщ, в нём идеальное сочетание питательных веществ. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная.

"Там есть и белок, и достаточное количество сложных углеводов в виде овощей, и клетчатка, он не высококалорийный. Что касается северных широт, там популярностью пользуются более жирные супы, потому что энергии нужно больше из-за температурного режима", — объяснила специалист.

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Если говорить об овощных супах — там много клетчатки, стимулирующей работу кишечника, а также целый спектр витаминов, микроэлементов, минералов. Единственный минус — мало белка. А вот с пюреобразными супами врач посоветовала быть осторожнее: энергетически они вполне достаточны, но для кишечника вредно частое употребление протёртой пищи. Кроме того, в супе-пюре может не хватать клетчатки для развития микробиоты.

А ранее гастроэнтеролог объяснила, для кого обед со щами или солянкой закончится болью и вздутием. Так, щи содержат большое количество клетчатки, но их основной ингредиент — квашеная капуста — может спровоцировать приступ боли в животе, вздутие и метеоризм у людей с заболеваниями ЖКТ.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Лариса Сафронова
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