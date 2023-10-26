Гастроэнтеролог объяснила, для кого обед со щами или солянкой закончится болью и вздутием

Здоровому человеку можно употреблять супы ежедневно. Однако тем, у кого есть заболевания органов желудочно-кишечного тракта, в рацион полезнее включить диетические блюда. О самых полезных супах Лайфу рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Овощные или грибные супы. Они как раз показаны пациентам с болезнями ЖКТ, так как содержат минимальное количество жира, при этом в них много клетчатки. Такие супы помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта и восполнить дефицит витаминов группы B, E, A, PP, а также минералов: натрия, калия, магния, фосфора, кальция и многих других.

Куриный бульон. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" советует готовить его по классическому рецепту, с небольшим количеством филе курицы, с морковью и репчатым луком. Бульон достаточно лёгкий, при этом питательный, он помогает восстановить силы после вирусных и бактериальных инфекций, поддерживает сердце и центральную нервную систему, нормализует пищеварение.

"Жирные и наваристые супы на мясном бульоне очень вкусные и, безусловно, отлично утоляют голод. Однако их стоит с осторожностью употреблять людям с хроническими заболеваниями ЖКТ. Из-за большого количества жира болезни могут обостриться. Чтобы сделать наваристые супы более полезными, следует придерживаться правил: варить их на втором бульоне, обязательно снимать жир в процессе варки, готовить на слабом огне и без крышки, добавлять соль, как только вода начнёт закипать", — подчеркнула Екатерина Кашух.

Так, в солянке обычно используется несколько видов мясных продуктов: колбаса, сосиски, копчёности. Жиры и трансжиры не принесут пользу людям с нарушением холестеринового обмена и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Щи содержат большое количество клетчатки, но их основной ингредиент — квашеная капуста — может спровоцировать приступ боли в животе, вздутие и метеоризм у людей с заболеваниями ЖКТ.