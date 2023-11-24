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24 ноября, 06:13

Афера века: ушлый петербуржец пробил целую корзину продуктов по штрих-коду от картофелины

Жителя Петербурга задержали за покупку продуктов по ценнику от картофелины

<p>Петербуржец, задержанный за покупку продуктов по одному ценнику. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rosgvard78" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a><a href="https://vk.com/rosgvard78?w=wall-143037784_10393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области</a></p>

Петербуржец, задержанный за покупку продуктов по одному ценнику. Обложка © VK /
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Жителя Северной столицы задержали за аферу в супермаркете. Оказалось, что покупатель купил тележку различных продуктов по штрих-коду всего с одной картофелины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина подменил ценники в супермаркете. Видео © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Художников. Камеры сняли, как мужчина взвесил картофелину несколько раз, а штрих-коды с ценником наклеил на остальные продукты, пробив их на кассе самообслуживания, после чего скрылся.

"В тот раз мошеннику удалось скрыться, но персонал магазина по камерам видеонаблюдения раскрыл преступную схему и установил приметы злоумышленника. И когда он опять появился в торговом зале магазина, работники нажали КТС (тревожную кнопку. Прим. Лайф)", — сообщили в ведомстве.

Афериста задержали. С ним работают правоохранительные органы.

Грабители в "стерильных" костюмах вынесли всё спиртное, сигареты и икру из супермаркета в Ленобласти

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Ранее Лайф писал о дерзком воре из столицы, который запихал дорогую шубу в рюкзак прямо под камерами магазина на Комсомольской площади. Позже мужчину задержали, но к тому моменту он успел продать шубу, а все деньги — потратить.

Ян Поланин
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