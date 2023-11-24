Афера века: ушлый петербуржец пробил целую корзину продуктов по штрих-коду от картофелины
Жителя Петербурга задержали за покупку продуктов по ценнику от картофелины
Петербуржец, задержанный за покупку продуктов по одному ценнику. Обложка © VK /
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
Жителя Северной столицы задержали за аферу в супермаркете. Оказалось, что покупатель купил тележку различных продуктов по штрих-коду всего с одной картофелины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мужчина подменил ценники в супермаркете. Видео © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Художников. Камеры сняли, как мужчина взвесил картофелину несколько раз, а штрих-коды с ценником наклеил на остальные продукты, пробив их на кассе самообслуживания, после чего скрылся.
"В тот раз мошеннику удалось скрыться, но персонал магазина по камерам видеонаблюдения раскрыл преступную схему и установил приметы злоумышленника. И когда он опять появился в торговом зале магазина, работники нажали КТС (тревожную кнопку. — Прим. Лайф)", — сообщили в ведомстве.
Афериста задержали. С ним работают правоохранительные органы.
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Ранее Лайф писал о дерзком воре из столицы, который запихал дорогую шубу в рюкзак прямо под камерами магазина на Комсомольской площади. Позже мужчину задержали, но к тому моменту он успел продать шубу, а все деньги — потратить.