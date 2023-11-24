Афера века: ушлый петербуржец пробил целую корзину продуктов по штрих-коду от картофелины

Жителя Северной столицы задержали за аферу в супермаркете. Оказалось, что покупатель купил тележку различных продуктов по штрих-коду всего с одной картофелины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина подменил ценники в супермаркете. Видео © ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Художников. Камеры сняли, как мужчина взвесил картофелину несколько раз, а штрих-коды с ценником наклеил на остальные продукты, пробив их на кассе самообслуживания, после чего скрылся.

"В тот раз мошеннику удалось скрыться, но персонал магазина по камерам видеонаблюдения раскрыл преступную схему и установил приметы злоумышленника. И когда он опять появился в торговом зале магазина, работники нажали КТС (тревожную кнопку. — Прим. Лайф)", — сообщили в ведомстве.

Афериста задержали. С ним работают правоохранительные органы.