Подозреваемого в мошенничестве депутата Романа Гольдмана объявят в международный розыск

МВД в скором времени объявит в международный розыск подозреваемого в мошенничестве экс-депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

"Главным управлением МВД России по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Романа Гольдмана в международный розыск", — говорится в ведомстве.

Правоохранители считают, что отъезд Гольдмана из региона мог стать причиной приостановки выплат пайщикам сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро вклад" в Красноярске. Общий ущерб составил порядка одного миллиарда рублей. В отношении бывшего депутата возбуждено уголовное дело.

В СМИ сообщали, что "Агро вклад" был учреждён Гольдманом семь лет назад. Закрыв кооператив, он переоформил имущество на два миллиарда рублей и улетел на Шри-Ланку.

А ранее Лайф писал, что в розыск был объявлен бывший замминистра финансов и первый заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко*. Статья, по которой разыскивается бывший чиновник, не уточняется.