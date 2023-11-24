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24 ноября, 07:08

Подозреваемого в мошенничестве депутата Романа Гольдмана объявят в международный розыск

МВД объявит в международный розыск красноярского экс-депутата Гольдмана

<p>Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/goldmanroman?z=photo219125896_456239867/photo_feed219125896" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Гольдман</a></p>

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Роман Гольдман. Обложка © VK / Роман Гольдман

МВД в скором времени объявит в международный розыск подозреваемого в мошенничестве экс-депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

"Главным управлением МВД России по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Романа Гольдмана в международный розыск", — говорится в ведомстве.

Правоохранители считают, что отъезд Гольдмана из региона мог стать причиной приостановки выплат пайщикам сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро вклад" в Красноярске. Общий ущерб составил порядка одного миллиарда рублей. В отношении бывшего депутата возбуждено уголовное дело.

В СМИ сообщали, что "Агро вклад" был учреждён Гольдманом семь лет назад. Закрыв кооператив, он переоформил имущество на два миллиарда рублей и улетел на Шри-Ланку.

МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*

МВД объявило в розыск блогера Михаила Светова*

А ранее Лайф писал, что в розыск был объявлен бывший замминистра финансов и первый заместитель председателя Центробанка Сергей Алексашенко*. Статья, по которой разыскивается бывший чиновник, не уточняется.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Ян Поланин
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