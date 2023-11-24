Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Крыму задержали россиянина, который отправлял Украине компоненты авиатехники

В США узнали, на что готовы украинцы ради мира с Россией

Объявлены даты проведения Восточного экономического форума – 2024

Полиция в чёрную пятницу нагрянула в сортировочный центр Wildberries

В московских аэропортах отменили 12 рейсов из-за накрывшего столицу снегопада

Япония подтвердила выход на орбиту первого разведывательного спутника КНДР

"Накал растёт": Маск адресовал Европе тревожное предупреждение

В Дублине начались массовые протесты после нападения мужчины с ножом на детей

ЦАХАЛ показала видео с ликвидацией ещё одного командира ХАМАС

Израиль раскрыл, сколько ещё продлится операция в Газе

Пэрис Хилтон назвала новорождённую дочку в честь любимого города

Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой

24 ноября, 07:11

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой. Она выложила в одной из социальных сетей фото с одеждой малышки, на которой написано имя Лондон.

Одежда новорождённой дочери Пэрис Хилтон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

Одежда новорождённой дочери Пэрис Хилтон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

"Спасибо за мою малышку", — написала она в посте.

Как ранее признавалась 42-летняя модель, назвать дочь она решила в честь своего любимого города — столицы Великобритании.

Хейтеры за глаза назвали первенца Хилтон больным, хотя большая голова для ребёнка — норма

Хейтеры за глаза назвали первенца Хилтон больным, хотя большая голова для ребёнка — норма

Напомним, первым ребёнком Пэрис Хилтон обзавелась в начале года. Мальчика назвали Феникс, он рождён суррогатной матерью. Актриса и модель уже два года счастлива замужем за бизнесменом Картером Реумом. Таблоиды утверждают, что у него есть тайный внебрачный ребёнок.

Авторы
Матвей Константинов
Матвей Константинов

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!