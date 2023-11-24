Пэрис Хилтон назвала новорождённую дочку в честь любимого города Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой 24 ноября, 07:11 Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой. Она выложила в одной из социальных сетей фото с одеждой малышки, на которой написано имя Лондон.

Одежда новорождённой дочери Пэрис Хилтон. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

"Спасибо за мою малышку", — написала она в посте.

Как ранее признавалась 42-летняя модель, назвать дочь она решила в честь своего любимого города — столицы Великобритании.

Напомним, первым ребёнком Пэрис Хилтон обзавелась в начале года. Мальчика назвали Феникс, он рождён суррогатной матерью. Актриса и модель уже два года счастлива замужем за бизнесменом Картером Реумом. Таблоиды утверждают, что у него есть тайный внебрачный ребёнок.

Авторы Матвей Константинов