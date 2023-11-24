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24 ноября, 07:29

Сладкие подарки для школьников предложили наполнять патриотизмом и полезностями

В Минпросвещения предложили сделать сладкие подарки в школах патриотичными

Сладкие подарки, которые традиционно раздают в преддверии Нового года российским школьникам, могли бы быть более полезными и патриотичными. С предложением ввести соответствующие рекомендации к министру просвещения Сергею Кравцову обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров (копия документа есть в распоряжении RT).

Автор инициативы убеждён, что такие подарки можно наполнять здоровыми альтернативами привычным сладостям, а также, например, дополнять патриотическими аксессуарами.

"Подарки также могли бы стать инструментом воспитания детей. К примеру, взрослые и учителя могли бы дарить школьникам патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, прославляющие историю и величие нашей страны", — предложил Ветров.

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Ранее стало известно, что на фоне роста цен на шоколад на мировом рынке детские новогодние подарки в России подорожали на 20%. В конечном итоге собрать сладкий подарок для самых маленьких в этом году будет стоить около 1,6 тысячи рублей, тогда как в прошлом году 800-граммовый сюрприз от Деда Мороза можно было купить на 300 рублей дешевле.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Матвей Константинов
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