Сладкие подарки для школьников предложили наполнять патриотизмом и полезностями

Сладкие подарки, которые традиционно раздают в преддверии Нового года российским школьникам, могли бы быть более полезными и патриотичными. С предложением ввести соответствующие рекомендации к министру просвещения Сергею Кравцову обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров (копия документа есть в распоряжении RT).

Автор инициативы убеждён, что такие подарки можно наполнять здоровыми альтернативами привычным сладостям, а также, например, дополнять патриотическими аксессуарами.

"Подарки также могли бы стать инструментом воспитания детей. К примеру, взрослые и учителя могли бы дарить школьникам патриотические нашивки и значки, предметы одежды или модные аксессуары, прославляющие историю и величие нашей страны", — предложил Ветров.