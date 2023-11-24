Диетолог рассказала про антикофе, который работает как антидепрессант Диетолог Писарева: Цикорий способствует успокоению нервной системы 24 ноября, 07:41 freepik

Цикорий, который привыкли считать альтернативой кофе, в отличие от бодрящего напитка, не возбуждает нервную систему, а, наоборот, способствует успокоению. Кроме того, он полезен для микрофлоры кишечника, рассказала врач –диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Специалист призвала не пить цикорий в больших количествах, так как это может навредить организму. Нормой в день будет употребление от одной до трёх чашек. В остальных случаях может возникнуть индивидуальная непереносимость или аллергия.

"Можно добавить в напиток кокосовые сливки, это сделает его более питательным. А если размешать цикорий с растопленным сливочным маслом, он станет источником полезных жиров. Для тех, кто любит горчинку, можно добавить кусочек лимона в напиток. А холодной зимой можно пить его с пряностями, это разнообразит вкус и укрепит иммунитет, а ещё будет работать как природный антидепрессант", — передаёт слова эксперта "Вечерняя Москва".

В зимнее время года, по словам иммунолога, цикорий будет не только согревать, но и поддерживать иммунную систему, защищая от болезней.

При этом учёные установили, что кофе способен снизить риск заболевания коронавирусом. Напиток может препятствовать проникновению штаммов в клетки человеческого тела. Подробнее читайте в материале Лайфа.

Авторы Ян Поланин