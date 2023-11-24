Израильские военные сбросили листовки над Газой, призывая жителей не возвращаться
TOI: ЦАХАЛ сбросила листовки над сектором Газа с призывом не возвращаться назад
Израильские военные сбросили над сектором Газа листовки с призывом не возвращаться на север анклава. По их словам, несмотря на перемирие, он до сих пор остаётся зоной конфликта. Об этом пишет газета Times of Israel.
"Армия обороны Израиля сбросила листовки над Газой, призывая жителей не возвращаться в свои дома в секторе Газа, поскольку [районы] по-прежнему остаются военными зонами", — сообщается в статье.
В то же время, по данным издания, власти Палестины призвали перемещённых жителей Газы вернуться домой после начала перемирия, а представитель ЦАХАЛ выступил с заявлением к жителям Газы, отметив, что война ещё не окончена.
Напомним, сегодня вступило в силу перемирие между израильской армией и палестинским исламистским движением ХАМАС. Оно продлится четыре дня. Так, сегодня планируется перевезти первых израильских заложников. Всего за эти дни предполагается обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключённых, большая часть из которых — женщины и дети.
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