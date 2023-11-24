Израильские военные сбросили листовки над Газой, призывая жителей не возвращаться

Израильские военные сбросили над сектором Газа листовки с призывом не возвращаться на север анклава. По их словам, несмотря на перемирие, он до сих пор остаётся зоной конфликта. Об этом пишет газета Times of Israel.

"Армия обороны Израиля сбросила листовки над Газой, призывая жителей не возвращаться в свои дома в секторе Газа, поскольку [районы] по-прежнему остаются военными зонами", — сообщается в статье.

В то же время, по данным издания, власти Палестины призвали перемещённых жителей Газы вернуться домой после начала перемирия, а представитель ЦАХАЛ выступил с заявлением к жителям Газы, отметив, что война ещё не окончена.