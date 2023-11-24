Эксперт рассказал, зачем амурские тигры считают ворон

Россиян заинтересовало поведение амурского тигра из национального парка "Земля леопарда", который внимательно наблюдал за воронами на вершине сопки. Директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев объяснил, зачем животное "считало ворон".

Амурский тигр наблюдает за птицами. Видео © VK / ФГБУ "Земля леопарда"

"В данном случае тигр оценивал, насколько каждая из ворон может допустить ошибку и быть пойманной им. Ему не нравится, что они едят его пищу, больше даже — что привлекают к нему внимание. Тигр ловит птиц: и фазанов, и рябчиков для еды, а ворон он не ест, хотя может задавить при случае. Но обычно он на них силы не тратит, просто наблюдает", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По его словам, тигры анализируют поведение птиц, оценивают количество добычи и "насколько каждая из них ему ближе". Специалист отметил, что классический счёт тиграм недоступен, однако они могут замечать изменения в обстановке. Например, если кормить животное "пятью котлетами, а потом дать три, то оно это заметит и будет требовать добавку".