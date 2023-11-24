Зять директора Балаковской АЭС сбил двух девочек на переходе в Москве

Зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова на "лексусе" сбил девочек-подростков прямо на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка после ДТП на Большой Тульской. Фото © t.me / SHOT

Ярослав Шилов — зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова — рассказал подробности ДТП. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, под колёса попали две подружки в возрасте 16 и 18 лет. Девочки переходили дорогу на Большой Тульской, когда на них наехал японский внедорожник. За рулём авто в этот момент находился зять Бессонова — Ярослав Шилов.

По словам самого водителя, он пытался затормозить, но не смог из-за количества выпавшего в столице снега. При этом с места ДТП он не скрылся, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. У девочек диагностировали лёгкие ушибы.

Несмотря на то что зарубежный внедорожник зарегистрирован на директора Балаковской атомной станции в Саратовской области, в машине его не было. Зять ездит за рулём по доверенности.