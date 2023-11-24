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24 ноября, 09:06

Зять директора Балаковской АЭС сбил двух девочек на переходе в Москве

<p>Директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов, зять которого сбил двух девочек на переходе в Москве. Обложка © <a href="https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TAdviser</a></p>

Директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов, зять которого сбил двух девочек на переходе в Москве. Обложка © TAdviser

Зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова на "лексусе" сбил девочек-подростков прямо на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка после ДТП на Большой Тульской. Фото © t.me / SHOT

Обстановка после ДТП на Большой Тульской. Фото © t.me / SHOT

Ярослав Шилов — зять директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова — рассказал подробности ДТП. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, под колёса попали две подружки в возрасте 16 и 18 лет. Девочки переходили дорогу на Большой Тульской, когда на них наехал японский внедорожник. За рулём авто в этот момент находился зять Бессонова — Ярослав Шилов.

По словам самого водителя, он пытался затормозить, но не смог из-за количества выпавшего в столице снега. При этом с места ДТП он не скрылся, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. У девочек диагностировали лёгкие ушибы.

Несмотря на то что зарубежный внедорожник зарегистрирован на директора Балаковской атомной станции в Саратовской области, в машине его не было. Зять ездит за рулём по доверенности.

Член ОП Крыма устроил серьёзное ДТП с тремя пострадавшими

Член ОП Крыма устроил серьёзное ДТП с тремя пострадавшими

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с двумя сбитыми девочками в Махачкале, однако там всё закончилось не столь благополучно. 21-летний водитель не успел среагировать на пешеходов, которые неожиданно выбежали на проезжую часть вне зебры. В итоге попавшие под колёса внедорожника школьницы девяти и десяти лет получили настолько серьёзные травмы, что одна скончалась, а вторую госпитализировали в критическом состоянии.

Николь Вербер
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