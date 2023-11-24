Своя посуда и полотенца: Врач призвал изолироваться даже от домашних, если вы подхватили грипп

Одним из лучших способов защититься от сезонного гриппа будет своевременная вакцинация, так как состав препаратов ежегодно корректируют на фоне появления новых штаммов. Об этом Лайфу рассказал терапевт Андрей Рябков.

По его словам, современные вакцины против гриппа хорошо переносятся и эффективно защищают организм. Кроме того, снижению темпов распространения вирусов способствует массовая вакцинация, в результате чего снижается и общая заболеваемость.

"Если вы заболели, то оставайтесь дома. Постарайтесь изолироваться от других членов семьи в отдельной комнате. Носите маску. Используйте отдельную посуду, свой комплект полотенец. Пейте больше жидкости. Регулярно проветривайте помещение. Обратитесь за медицинской помощью. Важно следить за режимом дня, больше отдыхать. Старайтесь питаться более сбалансированно, рацион должен включать больше овощей и фруктов, чтобы организм получал витамины", — посоветовал врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Терапевт предупредил, что нельзя игнорировать лечение и ждать, когда болезнь пройдет сама собой. Это может привести к обострению течения хронических заболеваний.