Стало известно, как изменился "бутербродекс" в ноябре

"Бутербродекс" — "индекс кофе с бутербродом", который показывает потребление россиянами продуктов для завтрака — в начале ноября вырос на 3,9 пункта — до 122,5.

Индекс рассчитывался на данных аналитического ресурса "Чек индекс". Для расчёта использовали семь продуктов: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

Именно по этим позициям исследователи рассчитывают средний чек. За 100 баллов принято значение "индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Исследователи подчеркнули, что чек вырос по огурцам (на 18,7%, до 108 рублей), ветчине (на 3,8%, до 220 рублей), сыру (на 2,6%, до 197 рублей), сливочному маслу (на 1,3%, до 156 рублей), кофе (на 1,1%, до 188 рублей). Цена не изменилась только у батона (38 рублей) и сахара (65 рублей), рассказали в РИА "Новости".

По сравнению с предыдущим двухнедельным периодом индекс вырос на 3,9 пункта и составил 122,5 пункта. Эксперты отметили, что рост импортной продукции и увеличение спроса на калорийные продукты (сыр и ветчина) напрямую отражается на величине индекса.