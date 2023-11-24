Песков назвал значимыми решения саммита G20 в украинском вопросе

Кремль положительно оценивает итоги саммита G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что отсутствие на мероприятии президента США Джо Байдена не сказалось на решениях объединения.

"Действительно, позиции по украинскому вопросу разнятся, разные страны использовали разные формулировки, в том числе реагируя и на них, президент [РФ Владимир Путин] дал ещё раз свою развёрнутую оценку ситуации... Президента слушали, президент слушал других. Это важно. Само по себе это достаточно значимый итог", — считает Песков.

По словам пресс-секретаря, председательство Индии в G20 показало продуктивную работу и хорошие результаты с точки зрения актуальности проведения таких мероприятий.