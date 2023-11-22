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Эксперт назвал сигналы, которые прозвучали в речи Путина на саммите G20

Эксперт Егорченков: Путин на G20 напомнил, что РФ выступает за сотрудничество

22 ноября, 16:45

ТАСС / Михаил Климентьев

Россия всегда выступала за дух взаимовыгодного сотрудничества в мировой экономике — именно такой подход сегодня в ходе онлайн-саммита G20 обозначил президент РФ Владимир Путин. Об этом Лайфу заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Эксперт назвал главные сигналы в выступлении главы государства. В первую очередь это констатация кризиса в мировой экономике, причём в это стрессовое состояние экономика пришла не из-за России, а из-за действий других игроков.

"Прежде всего тех, которые берут на себя ответственность за внеэкономическое регулирование процессов, которые в мировой экономике происходят, — санкционное давление, определение им лишь выгодных правил в международной экономике, как они сами любят это называть. И дело вовсе не в России и не в действиях России в данном случае. Напротив, именно западные страны используют вплоть уже до террористических методов", — подчеркнул Егорченков.

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Россия же, напротив, старается экономические процессы гармонизировать. Так, президент напомнил о последовательной помощи Москвы странам Африки. Также Путин в очередной раз подчеркнул важную роль "Двадцатки" в урегулировании экономических дисбалансов.

Остановился глава государства и на украинской проблеме. Он напомнил, что Россия с самого начала делала упор на переговорный трек как на способ урегулирования.

"Более того, даже до начала специальной военной операции Россия ровно это всем партнёрам и предлагала, и, разумеется, мы хорошо осознаём, что и завершаться украинский кейс будет переговорным процессом в той или иной форме", — подчеркнул собеседник Лайфа.

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Также эксперт выделил вопрос обострения конфликта на Ближнем Востоке, в контексте которого Владимир Путин напомнил о страшных событиях в секторе Газа.

"Президент заявил о том, что он понимает то потрясение, которое произвели на общественность, в том числе экономическую общественность, события вокруг Украины, но напомнил, что и события в Газе потрясают не меньше, пожалуй", — добавил он.

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Напомним, что накануне президент РФ выступил также на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Владимир Путин подчеркнул, что гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Также он поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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