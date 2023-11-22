Песков рассказал Лайфу, какой будет речь Путина на саммите G20 — программной или исторической
Песков: Речь Путина на G20 будет носить рабочий характер
ТАСС / Александр Рюмин
Речь президента РФ Владимира Путина на саммите G20 будет носить рабочий характер. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа, будет ли речь Путина носить программный или исторический характер.
"Она будет носить рабочий характер", — ответил представитель Кремля.
Напомним, что буквально через несколько минут начнётся онлайн-саммит "Двадцатки", на котором выступит президент России. Как ранее сообщили в Кремле, Владимир Путин намерен изложить позицию РФ по сегодняшней неспокойной ситуации.