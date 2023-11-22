Песков рассказал Лайфу, какой будет речь Путина на саммите G20 — программной или исторической

Речь президента РФ Владимира Путина на саммите G20 будет носить рабочий характер. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа, будет ли речь Путина носить программный или исторический характер.