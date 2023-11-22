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Песков рассказал Лайфу, какой будет речь Путина на саммите G20 — программной или исторической

Песков: Речь Путина на G20 будет носить рабочий характер

22 ноября, 12:11

ТАСС / Александр Рюмин

Речь президента РФ Владимира Путина на саммите G20 будет носить рабочий характер. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа, будет ли речь Путина носить программный или исторический характер.

"Она будет носить рабочий характер", ответил представитель Кремля.

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Путин объяснил, почему не ездил на саммиты БРИКС и G20

Напомним, что буквально через несколько минут начнётся онлайн-саммит "Двадцатки", на котором выступит президент России. Как ранее сообщили в Кремле, Владимир Путин намерен изложить позицию РФ по сегодняшней неспокойной ситуации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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