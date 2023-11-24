Песков: Страны ОДКБ борются с вербовкой своих граждан террористами

Страны – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведут совместную борьбу с вербовкой своих граждан террористами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в государствах организации работают вербовщики, которые пытаются завлечь людей в незаконные террористические формирования в других регионах и странах мира, и им удаётся провернуть это с некоторыми гражданами.

"С этим совместно страны – члены ОДКБ борются — борются не первый день. [Была] подчёркнута политическая воля на продолжение этой работы", — добавил он.