Песков: Страны ОДКБ борются с вербовкой своих граждан террористами
Страны – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведут совместную борьбу с вербовкой своих граждан террористами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в государствах организации работают вербовщики, которые пытаются завлечь людей в незаконные террористические формирования в других регионах и странах мира, и им удаётся провернуть это с некоторыми гражданами.
"С этим совместно страны – члены ОДКБ борются — борются не первый день. [Была] подчёркнута политическая воля на продолжение этой работы", — добавил он.
Напомним, вчера в Минске прошло заседание лидеров стран ОДКБ, на которое также прибыл президент РФ Владимир Путин. По итогам мероприятия члены организации подписали 15 документов, касающихся национальной безопасности, а также утвердили декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.
ТАСС / Сергей Карпухин