Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 10:19

Песков: Страны ОДКБ борются с вербовкой своих граждан террористами

Страны – члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведут совместную борьбу с вербовкой своих граждан террористами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в государствах организации работают вербовщики, которые пытаются завлечь людей в незаконные террористические формирования в других регионах и странах мира, и им удаётся провернуть это с некоторыми гражданами.

"С этим совместно страны – члены ОДКБ борются — борются не первый день. [Была] подчёркнута политическая воля на продолжение этой работы", — добавил он.

Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз и уехали на одном "аурусе"

Путин и Лукашенко пообщались с глазу на глаз и уехали на одном "аурусе"

Напомним, вчера в Минске прошло заседание лидеров стран ОДКБ, на которое также прибыл президент РФ Владимир Путин. По итогам мероприятия члены организации подписали 15 документов, касающихся национальной безопасности, а также утвердили декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • одкб
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров