Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам заседания в Минске

Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам заседания в Минске подписали 15 документов, в которых идёт речь о вопросах национальной безопасности.

"Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию", — заявил на пленарном заседании генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

На мероприятии была утверждена декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая содержит основные принципы работы организации. В документе также обозначены позиции стран по актуальным вопросам международной безопасности, сообщает БелТА.