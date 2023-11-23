Лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам заседания в Минске
Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам заседания в Минске подписали 15 документов, в которых идёт речь о вопросах национальной безопасности.
"Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию", — заявил на пленарном заседании генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
На мероприятии была утверждена декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая содержит основные принципы работы организации. В документе также обозначены позиции стран по актуальным вопросам международной безопасности, сообщает БелТА.
Напомним, сегодня на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске собирались лидеры шести государств – участников объединения, не приехал только премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом ранее спикер парламента Армении уже заявлял, что республика не планирует выходить из состава ОДКБ. Тем не менее президент Белоруссии Александр Лукашенко отчитал Ереван за ненужный демарш после пропущенного Пашиняном саммита.
ТАСС / Сергей Гунеев