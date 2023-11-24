Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 11:00

Пашинян заявил, что вещающие в Армении телеканалы РФ нарушают пункты соглашения

Вещающие в Армении российские телеканалы нарушают отдельные пункты соглашения, заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

"Согласно соглашению, существует чёткое положение о том, что не должно предприниматься никаких шагов по вмешательству во внутренние дела страны, по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. В последние месяцы в наших государственных учреждениях зафиксированы определённые проблемы, нарушающие это соглашение", — сказал он.

По его словам, учитывая дружеские отношения между двумя странами, министерство высоких технологий Армении пригласило российскую сторону для обсуждения данной ситуации и выработки результатов и выводов. Он понадеялся, что консультации состоятся в самое ближайшее время и вышеназванные вопросы получится урегулировать "в нормальной дружеской атмосфере".

Армении предсказали украинский сценарий после казуса с саммитом ОДКБ

Армении предсказали украинский сценарий после казуса с саммитом ОДКБ

Напомним, в конце сентября депутат парламента Армении Лусине Бадалян допустила отключение в стране российских телеканалов. По её словам, этот вопрос обсуждается уже давно.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров