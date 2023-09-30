В Армении допустили отключение всех российских телеканалов

В Армении могут прекратить вещание российских телеканалов, заявила в интервью factor.am депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян. По её словам, этот вопрос обсуждается уже давно.

"Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания (парламента. — Прим. Лайфа)", — сказала она.

На данный момент в Армении через общественный мультиплекс транслируются "РТР Планета", "Россия. Культура", межгосударственный "Мир" и другие.