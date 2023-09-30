В Армении допустили отключение всех российских телеканалов
Армянский депутат Бадалян заявила, что в стране могут отключить телеканалы РФ
В Армении могут прекратить вещание российских телеканалов, заявила в интервью factor.am депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян. По её словам, этот вопрос обсуждается уже давно.
"Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания (парламента. — Прим. Лайфа)", — сказала она.
На данный момент в Армении через общественный мультиплекс транслируются "РТР Планета", "Россия. Культура", межгосударственный "Мир" и другие.
Напомним, в последнее время Армения предприняла целый ряд недружественных шагов в отношении России, один из которых — ратификация Римского статута. Он был подписан страной ещё в 1999 году. В 2004 году Конституционный суд (КС) страны признал договор противоречащим основному закону, однако в марте 2023 года после выдачи Международным уголовным судом "ордеров" на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой инстанция передумала. Уже 1 сентября стало известно, что правительство республики направило Римский статут на ратификацию, а 28 сентября профильная комиссия парламента поддержала это. Тем временем оппозиция называет действия Еревана "политической слепотой".
ТАСС / Александр Патрин