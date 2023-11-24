Алиев: Армения не может быть независимой из-за попыток "усидеть на нескольких стульях"

Армению нельзя считать независимым государством в полном смысле этого слова, поскольку Ереван пытается "усидеть сразу на нескольких стульях". С таким заявлением выступил на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них — соседняя с Азербайджаном Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова", — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что в своей политике такие государства не руководствуются волей народа, так как их судьбу держат в руках иностранные инвесторы. При этом он подчеркнул, что государства — участники SPECA действительно независимы, так как проводят суверенную внешнюю и внутреннюю политику.

Программа SPECA была основана в ООН в 1998 году. Её странами-участницами являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Задача программы — развитие сотрудничества между странами-участницами и помощь в их интеграции в мировую экономику. В нынешнем году в SPECA председательствует Азербайджан.