В России стартовал отборочный этап международного конкурса "Битва искусственных интеллектов"

Стартовал отборочный этап международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Заявки на участие принимаются до 12 декабря включительно. Финал конкурса пройдёт 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия".

Началась регистрация на конкурс "Битва искусственных интеллектов". Фото © Предоставлено LIFE

В пресс-службе конкурса рассказали, что до него допускаются школьники и студенты старше 16 лет. Участвовать можно в командах от трёх до шести человек. По словам организаторов, команды, прошедшие отбор, будут решать задачи в трёх направлениях: креативном, фактологическом и технологическом. Задания предстоит выполнять в режиме онлайн, а вот уже финал пройдёт очно на ВДНХ.

"Хорошие шансы на победу у тех, кто сможет продемонстрировать креативное решение конкурсных задач, нестандартные подходы, неочевидные ответы на вызовы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта", — рассказала советник гендиректора по научно-техническому развитию Главного радиочастотного центра Евгения Рыжова, добавив, что участие поможет создать портфолио, проявить себя и сделать первые шаги в карьере.

Задачи для конкурсантов разработали специалисты Роскомнадзора, Фонда перспективных исследований, МГТУ им. Баумана, фонда "Сколково" и "Ростелекома". Они же создадут экспертную комиссию, которая выберет лучшие команды.

По словам организаторов, соревнование направлено на поддержку и развитие технологий ИИ в России, а также формирование эффективных команд по работе с ними.