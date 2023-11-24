В России стартовал отборочный этап международного конкурса "Битва искусственных интеллектов"
Началась регистрация на международный конкурс "Битва искусственных интеллектов"
24 ноября началась регистрация на конкурс "Битва искусственных интеллектов". Обложка © Shutterstock
Стартовал отборочный этап международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Заявки на участие принимаются до 12 декабря включительно. Финал конкурса пройдёт 21 декабря на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия".
Началась регистрация на конкурс "Битва искусственных интеллектов".
Фото © Предоставлено LIFE
В пресс-службе конкурса рассказали, что до него допускаются школьники и студенты старше 16 лет. Участвовать можно в командах от трёх до шести человек. По словам организаторов, команды, прошедшие отбор, будут решать задачи в трёх направлениях: креативном, фактологическом и технологическом. Задания предстоит выполнять в режиме онлайн, а вот уже финал пройдёт очно на ВДНХ.
"Хорошие шансы на победу у тех, кто сможет продемонстрировать креативное решение конкурсных задач, нестандартные подходы, неочевидные ответы на вызовы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта", — рассказала советник гендиректора по научно-техническому развитию Главного радиочастотного центра Евгения Рыжова, добавив, что участие поможет создать портфолио, проявить себя и сделать первые шаги в карьере.
Задачи для конкурсантов разработали специалисты Роскомнадзора, Фонда перспективных исследований, МГТУ им. Баумана, фонда "Сколково" и "Ростелекома". Они же создадут экспертную комиссию, которая выберет лучшие команды.
По словам организаторов, соревнование направлено на поддержку и развитие технологий ИИ в России, а также формирование эффективных команд по работе с ними.
Финал конкурса пройдёт в рамках международной выставки "Россия", которая открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. В день открытия её посетило свыше 190 тысяч человек. На выставке также представлены сведения обо всех 89 российских регионах. Завершится она 12 апреля.