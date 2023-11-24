Синоптик раскрыл, когда Москву накроет новый снегопад

Москвичей предупредили об оттепели, которая придёт в город в начале следующей недели. Вот только будет она настолько кратковременной, что даже не успеет растопить выпавший снег. При этом столицу снова накроют снегопады, сообщил метеоролог Александр Ильин телеканалу "360".

По словам синоптика, работы коммунальщикам точно хватит. В эти выходные в российской столице ожидается до -3 градусов, а также ветреная погода с порывами 5–10 метров в секунду. При этом в воскресенье ветер повернёт на север и северо-восток и задует чуть сильнее.

Снежная волна накроет Москву ближе к ночи 26 ноября. С южной стороны придёт очередной тёплый фронт с мощными снеговыми облаками, поэтому в первый день недели ожидается прирост белых осадков. По прогнозам, снежный покров составит от пяти до десяти сантиметров.

"В воскресенье [26 ноября] вечером начнутся очередные снегопады. Снежный покров лёг надёжно. Ноябрь передаст его на ответственное хранение декабрю. Он тоже с успехом справится", — отметил синоптик.